«Фотошоп зашкаливает»: Ксению Бородину раскритиковали в новом образе

Телеведущая Ксения Бородина столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсети фото в мини-платье. Звезду обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Об этом сообщает Газета.Ru.

На снимке Ксения Бородина запечатлена в облегающем коротком платье алого цвета с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру. Телеведущая также надела черные колготки и туфли на каблуках. Дополнили образ массивные серьги с красными камнями, браслет и кольцо. Также знаменитость распустила волосы и сделала яркий макияж.

Пользователи Сети оценили эффектный образ Ксении Бородиной. Однако некоторые раскритиковали телеведущую за злоупотребление обработкой фотографий.

«Образ, конечно, крутой, но количество фильтров просто зашкаливает», «Голова больше плеч», «Фотошоп зашкаливает, без него обычная женщина», «Где вторая нога?» — написали в комментариях.

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