Фотографию показала жена: стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом

Комик Ваня Усович, известный благодаря участию в шоу Stand Up на канале ТНТ, второй раз стал отцом. Новостью поделилась супруга 31-летнего артиста.

Жена Усовича поделилась подробностями семейной жизни на странице в социальных сетях. Она опубликовала снимок со вторым ребенком.

На изображении малыша нежно целует старший брат по имени Даня. Мальчик появился на свет еще в 2022 году. Пол второго ребенка пара пока на раскрыла.

В последнее время Усович нигде не снимается. Звезду шоу Stand Up не видно на телеэкранах. Впоследствии стало известно, что юморист решил делать упор на сольную карьеру. Он не соглашаться на разные проекты ради обретения личной популярности. Сейчас белорусский комик проживает в Москве.