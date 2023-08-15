Фотограф потребовал от Шнурова 1,4 млн за использование снимка в клипе, но получил 60 тысяч

Суд в Москве вынес решение по иску фотографа Александра Попова к певцу Сергею Шнурову. Он требовал взыскать с исполнителя 1,4 млн рублей за незаконное использование снимка, но в итоге была назначена компенсация в размере 60 тыс рублей.

Исковое заявление рассматривал Арбитражный суд столицы. Попков заявил в иске, что Шнуров взял сделанный им снимок самолета SJ100 и использовал его в клипе «Наша экономика».

Кроме того, фотография была выбрана в качестве обложки на музыкальных сервисах. Потом, как только артист получил претензии, снимок заблюрили, а клип «перезалили» на YouTube.

За три «масштабных», по мнению истца, нарушения он хотел получить со Шнурова 1,4 млн рублей. Сторона музыканта назвала запрашиваемую компенсацию чересчур большой.

Адвокаты сообщили, что готовы были выплатить компенсацию без суда, но в разумных пределах. Они просили суд снизить исковые требования до 40 тыс. рублей.

Суд взыскал за каждое нарушение по 20 тыс., сообщает РИА Новости. Решение может быть обжаловано – на это у истца есть один месяц.

Ранее сообщалось, что Шнуров возглавил список самых высокооплачиваемых звезд. За выступление на корпоративе он требует 13 млн рублей.