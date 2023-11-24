Экс-супруг Гагариной Исхаков сообщил о желании дочери стать продавщицей

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, что его шестилетняя дочь выразила желание стать продавщицей. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам Исхакова, девочка была под приятным впечатлением от работы продавщицы цветов. Женщина подарила ребенку плюшевого мишку и вела себя крайне вежливо. Фотограф заверил, что будет поддерживать дочь в любом начинании.

Экс-супруг Гагариной также отметил, что незадолго до этого он вместе с дочерью посетил планетарий и театр. В последнем месте наследнице звезды нахамила продавщица, уточнил он.

«И это было очень разочаровывающим на контрасте», - признался Исхаков.

Напомним, Гагарина и Исхаков состояли в браке с 2014 по 2020 год. В 2017 году у пары родилась дочь, которая стала для певицы вторым ребенком, а для фотографа – первенцем. После расставания Исхаков старается видеться с дочерью не менее одного-двух раз в неделю. Совместное времяпрепровождение с ребенком, как заявлял фотограф, представляет собой походы в театр, занятия лепкой из глины и прочий досуг.

Ранее Дмитрий Исхаков рассказал о жизни после расставания с Полиной Гагариной.