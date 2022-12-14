17:21, 14 декабря 2022
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Фото располневшей Анастасии Заворотнюк с асимметрией лица и без волос угодило в Сеть
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк молчат о состоянии звезды «Моей прекрасной няни» и не показывают свежие снимки. Онколог Владимир Филимонов описал, как она может выглядеть сейчас.
На основании рассказа врача было сгенерировано фото Заворотнюк – судя по снимку, от былой красоты остались только глаза.
По словам врача, при глиобластоме сторона лица, противоположная опухоли, начинает отличаться – «бросается в глаза асимметрия». От гормонотерапии человек полнеет, а сохранение волос в таком случае маловероятно.
Болеющий раком головного мозга может обслуживать себя, но нагибаться и делать то, что связано с приливом крови, ему не стоит.
Ранее стало известно, что дед Заворотнюк покончил с собой из-за онкологии.
Источник фото:Lomohov Anatoly/ EAST NEWS
Источник:BLITZ+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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