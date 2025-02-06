Дочь певца Михаила Турецкого показала, как ее родители выглядели 15 лет назад

Поклонники певицы Эммануэль Турецкой обратили внимание, что ее мать с возрастом стала лишь роскошнее, а отец забыл постареть. Лиана Турецкая недавно отпраздновала свой 48-й день рождения. Жена звезды рассказывала, что не стесняется своего возраста и готова появляться на публике в смелых нарядах, которые подчеркивают фигуру. Избранница Турецкого также раскрыла свой вес, которого добилась благодаря питанию и активным тренировкам. Турецкая сообщила, что при росте 167 сантиметров весит 51 килограмм.

Напомним, Михаил Турецкий познакомился с женой в 2001 году в Далласе. Ее отец был организатором гастролей коллектива «Хор Турецкого» в США, и в том же году они расписались. Супруги растят двоих общих детей — Эммануэль и Беату, а также шоумен воспитал дочь супруги от предыдущего брака Сарину.

Ранее дочь Турецкого высмеяла невесту Лепса, не захотев показывать ей фото отца.

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