Дочь певца Михаила Турецкого показала, как ее родители выглядели 15 лет назад
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого показала, как ее родители выглядели 15 лет назад. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Поклонники певицы Эммануэль Турецкой обратили внимание, что ее мать с возрастом стала лишь роскошнее, а отец забыл постареть. Лиана Турецкая недавно отпраздновала свой 48-й день рождения. Жена звезды рассказывала, что не стесняется своего возраста и готова появляться на публике в смелых нарядах, которые подчеркивают фигуру. Избранница Турецкого также раскрыла свой вес, которого добилась благодаря питанию и активным тренировкам. Турецкая сообщила, что при росте 167 сантиметров весит 51 килограмм.
Напомним, Михаил Турецкий познакомился с женой в 2001 году в Далласе. Ее отец был организатором гастролей коллектива «Хор Турецкого» в США, и в том же году они расписались. Супруги растят двоих общих детей — Эммануэль и Беату, а также шоумен воспитал дочь супруги от предыдущего брака Сарину.
Ранее дочь Турецкого высмеяла невесту Лепса, не захотев показывать ей фото отца.
Также мы писали, что супруга основателя «Хора Турецкого» снялась в купальнике.