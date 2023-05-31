Фото из дорогих авто и фешенебельных отелей: людям больно смотреть, как шикует внучка Софии Ротару

22-летнюю внучку певицы Софии Ротару раскритиковали за шикарную жизнь на фоне происходящих событий. Родственница знаменитости безбедно живет за границей: публикует фото из дорогих автомобилей, фешенебельных отелей и модных ресторанов.

В комментариях под ее постами пишут, что людям больно смотреть на шикующую в Америке девушку.

«Пока другие страдают, она демонстрирует излишества», - пишут в Сети. Комментарий приводит сайт PROZVEZD.

Людей возмущает не только это: некоторые недовольны, что внучка Ротару перестала писать на русском и украинском языках. Все ее посты стали исключительно на английском.

Сама же Ротару исчезла из публичного пространства. Ее местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Ротару выезжала на лечение в Германию. По словам ее бывшего директора Сергея Лаврова, она делала там ежегодные процедуры. Суть этих процедур он не раскрыл.