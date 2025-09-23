«Фоткается с портфельчиком на фоне джетов»: раскрыта личность избранника дочери Даны Борисовой

Избранником 18-летней дочери Даны Борисовой оказался 35-летний Артур Якобсон, он же Якубов Артур Фархадович.

Как выяснил Telegram-канал «Светский хроник», Полина Аксенова закрутила роман с «широко известным в узких кругах» промоутером. Мужчина промоутирует бои и занимается организацией корпоративов со звездами уровня Даны Борисовой.

«Фоткается с портфельчиком на фоне джетов, весь на движе, крутит-мутит. Зализывает волосы назад. И никогда не улыбается - пусть думают, что он из клана итальянской мафии… Таких пижонов в шоубизе - как на дворняге блох. Но 18-летняя Полина о том еще не знает», - отмечает автор канала.

Ранее Полина побывала на премьере сериала «Няня Оксана», где призналась, что теперь состоит в отношениях с продюсером Дмитрия Диброва, однако не раскрыла его имя. Она отметила, что начала встречаться с мужчиной, который вдвое старше, буквально «сегодня утром».