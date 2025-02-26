Форс-мажор: трансгендеру* и экс-помощнице Литвиновой не дали выступить с лекцией о «высоком»

Трансгендер* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и бывшая помощница Ренаты Литвиновой Наташа Максимова собиралась прочитать лекцию в Москве о силе «обонятельного мозга» и его связи с кино. Однако незадолго до мероприятия появилась информация об его отмене.

Осуждающая СВО Максимова собиралась провести лекцию и парфюмерную дегустацию «Ароматы в кино». Мероприятие должно было пройти в элитном отеле на Патриарших прудах. Но встреча отменилась из-за «форс-мажорных обстоятельств», пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Когда теперь Наталья проведет встречу, не уточняется.

В анонсе Максимову представили как коллекционера винтажной моды. Она собиралась рассказать о связи парфюмерного и кинематографического искусств.

«Пробуждать старые воспоминания и создавать новые будем на практике, слушая парфюмерные композиции», — сообщалось в анонсе.

Вход на мероприятие стоил 5 тыс. рублей.

50-летняя Наташа Максимова ранее жила во Франции и активно сотрудничала с Ренатой Литвиновой. В 1999 году она сменила пол*.

В одном из своих интервью трансгендер* признавалась, что осуждает СВО. Россияне припомнили Наталье ее слова и крайне недоумевали, почему она выступает в стране, которую ненавидит, а не едет с лекцией, к примеру, в Израиль.

Недавно 23-летнюю беременную от другого дочь Ренаты Литвиновой бросил избранник. Подробнее читайте здесь.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ