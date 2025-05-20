«Формат ожидается очень необычный»: появились первые подробности свадьбы Муцениеце и Дранги

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга готовятся к свадьбе. Пока звезды не делятся деталями предстоящего торжества, однако в кулуарах обсуждают – праздник будет только для своих. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов Woman.ru.

По словам Дворцова, Агата и Петр сейчас заняты подготовкой. Однако журналистам не стоит ждать приглашения на свадьбу, ведь, в отличие от бракосочетания дочери Анастасии Волочковой, это мероприятие будет закрытым.

«Известно, что это будет мероприятие только для своих. Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идет. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный», - поделился продюсер.

В звездных кругах обсуждают, что актриса и музыкант могут выбрать интересную локацию для свадьбы. Возможно, они захотят отпраздновать создание семьи за границей.

Напомним, что бывший муж Муцениеце Павел Прилучный уже давно наладил личную жизнь после развода. Он женился на актрисе Зепюр Брутян, а два года назад она родила от него сына Микаэля.

Ранее появилась информация, что Агата Муцениеце не отпустила дочь в отпуск с отцом.