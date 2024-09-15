«Форма не та»: Александра Трусова прокомментировала падение в произвольной программе после возвращения на лед

Александра Трусова объяснила падение на контрольных прокатах отсутствием формы. Об этом сообщает StarHit.

15 сентября в Санкт-Петербурге прошел второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Одной из сенсаций этого сезона стало возвращение фигуристки Александры Трусовой — до этого она делала паузу и выступала лишь в ледовых шоу.

Во время проката в произвольной программе Александра Трусова не смогла справиться с четверным лутцем и упала. По словам фигуристки, это случилось из-за того, что она потеряла форму.

«Мне тяжело выступать, и всегда так было. Не могу сказать, что сильно изменилось. Изменилось то, как катаюсь, форма не та, я стала выше, больше. Форма не та, которая позволяет кататься. По нервам — очень тяжело выступать», — рассказала она.

Трусова добавила, что пока не приняла окончательного решения о возвращении на соревнования.

«Я решила подумать несколько дней. Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет — все тоже будет понятно», — объяснила она.

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