«Фониатра больше нет!»: Басков раскрыл, на каких условиях Лазарев вернулся в «Ну-ка, все вместе!»

Певец Николай Басков прокомментировал возвращение коллеги Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!». Оказалось, что для привлечения исполнителя в проект руководству канала пришлось отказаться от сотрудничества с членами «сотни», с которыми Сергей ругался в предыдущих сезонах.

По признанию Баскова, он сам отказывался вести шоу без Лазарева, поэтому поставил условие, чтобы его вернули. Напомним, что главной причиной ухода Сергея из программы были его конфликты с другими судьями, от которых он устал. Почти в каждом выпуске певец сильно нервничал, когда кто-то не вставал со своего места, и срывался на коллегах. Поэтому, когда стало известно о новом сезоне, артист сразу заявил поклонникам – его больше на «стене» ждать не стоит.

Чтобы уговорить Лазарева вернуться в проект, создатели проекта попрощались со всеми его недругами. В том числе с фониатром Львом Рудиным. Об этом рассказал Николай Басков.

«Конечно, удалось [уладить конфликты]. Фониатра больше нет!» - заявил певец «7Дней.ru».

Также Николай сообщил, что зрители тоже очень ждали возвращения Сергея. Поклонники певца оставили в Сети сотни комментариев с просьбами вернуть его в «сотню».

Ранее Сергей Лазарев назвал «Аэрофлот» дном.