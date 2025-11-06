Фонд капремонта подал четвертый иск на Ксению Собчак из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы вновь подал в суд на Ксению Собчак. Телеведущая задолжала за коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Точная сумма долга не раскрывается.

Это уже четвертый иск от коммунальщиков к знаменитости. Ранее Фонд капремонта подал три аналогичных иска. Московский суд удовлетворил все ранее поданные иски к телеведущей. Сумма взысканий не уточнялась.

Напомним, Ксении Собчак — 44 года. В 2025 году журналистка рассказывала, что купила квартиру в Москве с видом на Кремль. Журналисты оценивали стоимость недвижимости в 1,2 миллиарда рублей.

