Фонд капремонта Москвы через суд потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана

Режиссер Юлий Гусман задолжал 4122 рубля за коммунальные услуги. Фонд капитального ремонта города Москвы через суд потребовал взыскать указанную сумму с неплательщика.

В суд 15 ноября поступило заявление о выдаче приказа в отношении Юлия Гусмана.

«Мировому судье судебного участка №271 района Лефортово города Москвы поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана», — указано в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Напомним, в 2022 году российский телеведущий и режиссер Юлий Гусман пропал из эфиров телеканалов и перестал появляться на светских мероприятиях. Оказалось, постоянный член жюри «КВН» проводит большую часть времени в США. Сам Гусман признавался, что очень рад переезду, так как там проживает его семья и есть возможность чаще видеться с внуками.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала возвращение Юлия Гусмана на российское телевидение. Осенью 2025 года он стал членом жюри нового сезона шоу «Звезды» на НТВ. По словам Цыгановой, с 2022 года Гусман «ни слова доброго не сказал о бойцах в зоне СВО, а в 2019 году открыто поддерживал Владимира Зеленского».