Фокусник Александр Наумов требует с Люси Чеботиной 1,7 млн рублей через суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иллюзионист Александр Наумов подал в суд на Люсю Чеботину. Он потребовал взыскать с певицы 1,7 млн рублей. При этом сама знаменитость не понимает, за что задолжала фокуснику такую сумму. Сам он разговаривать с представителями Чеботиной отказывается.

Певица заверила, что если должна какие-то деньги иллюзионисту, то заплатит их. Однако сейчас Чеботина отдыхает на Мальдивах.

Александр Наумов — победитель шоу «Битва Иллюзионистов» и участник телешоу «Удиви меня» и «Окнутые люди». Мужчина выступает со своими номерами на корпоративах и различных мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что певица Люся Чеботина застряла в лифте и словила паническую атаку.