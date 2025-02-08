Певица Люся Чеботина рассказала, что застряла в лифте и словила паническую атаку

Певица Люся Чеботина застряла в лифте на Big Love Show 2025 в Москве. Она рассказала корреспонденту сайта «Страсти», что словила паническую атаку, оказавшись в замкнутом пространстве.

«Мы только что застряли в лифте. У меня случилась паническая атака, я словила максимум стресса», - разоткровенничалась артистка.

Исполнительница хита «Солнце Монако» также призналась, что боится лифтов и при любой возможности старается пользоваться лестницей.

«Но не сейчас, конечно же, когда на мне почти десять килограммов платья. Пришлось воспользоваться лифтом», - сказала Люся.

Певица заверила, что ее героически вызволили из плена, однако из-за испуга она не хотела выходить к журналистам. В последний момент звезда передумала.