ФНС закрыла два заведения, принадлежавших семье лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова

Налоговая ликвидировала ресторан лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова и кондитерскую его жены Регины Бурд.

По данным Telegram-канала «Звездач», речь идет о принадлежавшем Жукову гриль-кафе «Папа Жарит Мясо». ФНС закрыла ресторан 49-летнего певца из-за недостоверных сведений непредоставлении отчетных документов.

То же самое произошло с кондитерской супруги исполнителя хита «18 мне уже» «Капкейк Стори». Предпринимательница указала неверные данные в ЕГРЮЛ, что и стало причиной ликвидации ее бизнеса.

Артист открыл вместе с женой кондитерскую в 2014 году. В из интервью от 2017 года он рассказывал, что объем производства в месяц составлял 80 тыс. штук капкейков, а прибыль заведения превышала 85 млн рублей в год.

Известно, что семья Жуковых также владеет сетью баров — сеть разрослась до 33 заведений в 22 городах России.

Ранее стало известно, что артист собирается создать российскую версию популярной игрушки Лабубу под названием Бабайка. Жуков планирует задействовать в производстве искусственный интеллект, чтобы сделать их умными.