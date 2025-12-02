ФНС закрыла благотворительный фонд, чьим учредителем была дочь Ларисы Долиной

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь певицы Ларисы Долиной. Организация помогала нуждающимся в жилье.

«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — говорится в документах, которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что фонд был зарегистрирован в 2013 году, а Ангелина Долина вошла в состав учредителей в 2021 году. При этом через несколько месяцев она сменила статус и покинула организацию.

Кроме того, саму Ларису Долину, ставшую жертвой телефонных мошенников, пригласили в Госдуму для участия в круглом столе, который будет посвящен проблеме сделок с жильем на вторичном рынке. Поводом стала скандальная история с квартирой артистки, которую она продала под влиянием аферистов, а позже через суд вернула, оставив покупательницу Полину Лурье ни с чем, сообщает ТАСС.

Ранее Депутаты Госдумы в этой ситуации встали на сторону обездоленной участницы сделки, потерявшей в итоге и квартиру, и 112 миллионов рублей. Глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд России принять новое постановление пленума по делу Долиной. Он надеется, что инстанция вынесет постановление, в котором с добросовестного покупателя будет снята ответственность за риски чужого обмана. В свою очередь депутат Виталий Милонов призвал Ларису Долину вернуть деньги Лурье.