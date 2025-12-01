«Честно выполнила свои обязательства»: в Госдуме встали на сторону Полины Лурье в споре с Долиной из-за квартиры

Москвичка Полина Лурье купила квартиру у Ларисы Долиной, которую та продала после общения с мошенниками. В ходе разбирательства суд отдал недвижимость певице, а женщина осталась без крыши над головой и денег — 112 млн рублей. Депутаты Госдумы в этой ситуации встали на сторону обездоленной участницы сделки.

В беседе с РИА Новости глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд России принять новое постановление пленума по делу Долиной. Он надеется, что новое руководство инстанции вынесет постановление, в котором с добросовестного покупателя будет снята ответственность за риски чужого обмана.

А депутат Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru призвал вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье, Также он заявил о необходимости усилить надзор за мошенниками.

«Почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — считает народный избранник.

На сторону Долиной в этой ситуации встал Григорий Лепс. По словам певца, со стороны его коллеги не было никакого обмана.