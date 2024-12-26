ФНС закрыла бизнес комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Налоговая служба закрыла ИП комика Идрака Мирзализаде. Как сообщают журналисты, у него накопились долги, счета в трех банках юмориста уже арестованы.

Напомним, в 2021 году Мирзализаде признали нежелательной персоной в России — ему пожизненно запретили въезд в страну после шутки. В ней комик рассказывал историю со съемом квартиры в Москве. Он заявлял, что во время поиска жилья ему много раз отказывали из-за национальности, но когда он снял квартиру, где до этого жили русские, то обнаружил экскременты на матрасе.

Сам Мирзализаде утверждал, что просто высмеивал ксенофобию. Позже он попросил прощения у тех, кого задела эта ситуация.

Ранее мы писали о том, что русская девушка Джонни Деппа опровергла информацию об открытии ювелирного бизнеса в Москве.