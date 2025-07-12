Есть зоопарка, на который уходят сотни тысяч: на «Славянском базаре» назвали самого богатого артиста России

Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Надежда Кадышева — считаются богатейшими артистами на российской сцене. Однако недавно в этом списке появился лидер, который раньше в нем даже не состоял. Так, автора хита «Мечта сбывается» Юрия Антонова назвали самым богатым артистом в стране, пишет «7Дней.ru».

Это произошло в Беларуси, где сейчас идет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Почетным гостем на мероприятии стал исполнитель Юрий Антонов.

Ведущий церемонии, посвященной открытию музыкального праздника, диктор Владимир Березин назвал певца самым богатым артистом России. Выходит, что о деньгах Антонов может не беспокоиться.

И певцу есть на что тратить свое состояние. У него имеется чуть ли не собственный зоопарк, на содержание которого уходят сотни тысяч рублей в месяц.

Ранее Юрий Антонов заявил, что помог Александру Лукашенко стать президентом Белоруссии. По словам артиста, он немного поспособствовал в этом главе государства.