ФНС заблокировала счета блогерши Надин Серовски

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала все банковские счета блогерши Надин Серовски (настоящее имя Надежда Серова). Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, проблемы с налоговиками у блогерши возникли еще в декабре прошлого года, когда ФНС начала проверку бухгалтерской отчетности ее индивидуальному предпринимательству (ИП). Блокировка последовала после того, как инфлюэнсер не предоставила необходимые декларации по своему ИП.

К сентябрю 2024-го долг Серовски перед ФНС составлял 68 млн рублей, который ей впоследствии удалось погасить. Сейчас Надин продолжает вести активную деятельность. В феврале текущего года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое специализируется на рекламной деятельности. Вдобавок у нее функционирует компания «Феномен Бьюти», основанная в 2023 году, которая недавно выпустила собственную линейку косметики.

В настоящий момент сетевая знаменитость живет в ОАЭ вместе с дочерью, при этом активно зарабатывает в РФ.

Надин Серовски является «звездой» марафонов. За 500 тысяч рублей инфлюэнсер обещает «распаковать» личность и за более крупные суммы предлагает программы похудения.

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