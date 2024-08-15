ФНС заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского

Налоговая служба заблокировала банковские счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского. Певец задолжал около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ФНС заинтересовалась ООО «Ума», учрежденной в 2022 году. Тогда музыкант собирался заняться ресторанным бизнесом, но позже его планы изменились. Кафе Кристовский так и не открыл, но и фирму закрывать не стал. Образовался долг, и налоговая заблокировала все счета компании.

Владимир Кристовский пока новости никак не прокомментировал. На данный момент он находится на гастролях. Вместе с группой он выступает в городах России.

Напомним, что до этого Владимир уже сталкивался с проблемами из-за несуществующего ресторанного бизнеса. На него подали в суд и требовали выплатить 14 тысяч рублей за корпоративную связь в кафе, которого на самом деле не было.

Ранее налоговая служба заблокировала счета компании актрисы и ведущей шоу «Битва экстрасенсов» Веры Сотниковой.