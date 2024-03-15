ФНС заблокировала счета компании по доставке еды комика Гарика Харламова

ФНС заблокировала счета компании по доставке еды, принадлежащей комику Гарику Харламову. Фирма в ближайшее время может быть ликвидирована. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в мае 2022 года шоумен решил открыть бизнес и доставлять людям еду и напитки. Название было выбрано простое и запоминающее: «Здрасьте, приехали!». А руководителем назначили сводную сестру Гарика, 24-летнюю Алину Маланию. Однако дело прогорело.

В ходе проверок ФНС потребовала представителей компании предоставить отчетность за 2023 год. Но это так и не было выполнено. Тогда счета фирмы заблокировали.

Отметим, что сам Харламов пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию с потерей бизнеса.

К слову, у Гарика есть еще одна компания, занимающаяся продажей хот-догов, - «Хот Дог Бульдог». В июле 2023 года на нее подала в суд пекарня ООО «ХЛЕБ НА РАДОСТЬ» за то, что ей не доплатили за поставку булочек в кафе. В итоге иск был удовлетворен, и юмориста обязали выплатить неустойку.

Ранее Гарик Харламов рассказал, что ежедневно созванивается с Ларисой Гузеевой.