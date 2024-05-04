ФНС уже прислала уведомление: блогер Лерчек задолжала около 20 млн рублей налоговой

Федеральная налоговая служба вновь обратила свой взор на Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Блогер снова оказалась должна. На этот раз речь идет о сумме в районе 20 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ФНС уже прислала знаменитости уведомление. В нем говорится, что счета Чекалиной могут быть заблокированы в скором времени. Кроме того, блогеру могут запретить выезжать из страны.

Несмотря на очередные проблемы с налоговой, Лерчек находится сейчас вместе с семьей в Дубае. Там же присутствует Артем Чекалин, супруг Валерии, с которым у нее намечен бракоразводный процесс.

Адвокат семейной пары рассказал журналистам, что блогер пока ничего не знает о новом долге. Проверка ФНС в отношении Чекалиных в данный момент продолжается, поэтому сумма может со временем увеличиться.

Ранее сообщалось, что Лерчек продает недостроенный особняк в элитном коттеджном поселке. Ей не хватает средств, чтобы выкупить там свою долю.