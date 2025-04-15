ФНС заблокировала счета актера из «Трудных подростков» Владимира Гарцунова

Актер Владимир Гарцунов, прославившийся после участия в съемках молодежного сериала «Трудные подростки», оказался должником. Федеральная налоговая служба заблокировала его счета, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как выяснили журналисты, у Владимира есть бизнес, связанный с исполнительскими искусствами. Несмотря на наличие ИП, 31-летний актер не выплачивал по нему налоги, из-за чего накопился крупный долг.

Сначала по задолженности просто начислялись пени, а потом ФНС решила заблокировать счета Гарцунова. Общая сумма долга уже превысила 167 тысяч рублей. Сам актер информацию о своей задолженности пока никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала все банковские счета блогерши Надин Серовски. У девушки был многомиллионный долг, который она погасила. Однако инфлюенсер не предоставила необходимые декларации по своему ИП.