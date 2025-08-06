ФНС заблокировала банковские счета Елены Исинбаевой из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

5 августа Федеральная налоговая служба заблокировала счета Елены Исинбаевой из-за того, что она медленно погашала задолженность. На текущий момент спортсменка должна государству 283 тысячи рублей по ИП.

В конце июня в отношении Исинбаевой уже были применены санкции — ей заблокировали счета в трех банках из-за долга в 818 тысяч рублей. После того, как спортсменка сократила эту сумму, выплатив 514 тысяч рублей, ей вернули доступ к счетам.

Напомним, прыгунья с шестом Елена Исинбаева покинула Россию в 2021 году. Она обосновалась вместе с семьей в Испании — в июле 2023 года испанские издания сообщали, что она живет на острове Тенерифе в роскошном комплексе, избегая публичности.

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