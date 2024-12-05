ФНС подала в суд и попросила включить в требования к Блиновской 1,2 млрд долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд, чтобы в требования к блогеру Елене Блиновской включили задолженность. Ее размер составляет почти 1,2 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на адвоката блогера Ивана Морозова.

Заявление ФНС поступило в суд 27 ноября. Рассматривать его будет Арбитражный суд Москвы.

В вынесенном судом определении от 2 декабря говорится, что в заявлении ИФНС России № 6 по Москве содержится требование «о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 1 173 380 448,45 руб».

Заседание по этому делу состоится 3 февраля 2025 года. Суд оценит обоснованность требования ведомства.

Еще 29 ноября сообщалось, что долг Блиновской перед ФНС исчез с сайта. С чем это было связано, неизвестно. Налоговый юрист Блиновской не смог прокомментировать случившееся.