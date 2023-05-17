ФНС начала проверку в отношении 32-летней Анастасии Ивлеевой

После ситуации с Еленой Блиновской ФНС принялась за проверку звезд, зарабатывающих в социальной сети. Не так давно стало известно, что налоговая заблокировала счета концертного агентства певицы Алсу. На этот раз у ФНС возникли сомнения по поводу деятельности Анастасии Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал «Финансовый караульный», в отношении девушки началась проверка на предмет неуплаты налогов.

По данным источника, ФНС требует у всех контрагентов информацию по сделкам, заключенным в 2020-2022 годах с компаниями Ивлеевой. Подобные обращения получили уже 20 рекламных агентств.

Напомним, в 2021 году Анастасия стала самым богатым блогером страны: ее годовой доход составил 2,7 млн долларов. Также девушка никогда не скрывала, что требует за рекламу в своей социальной сети миллион рублей.

На данный момент ни Ивлеева, ни ее представители никак не комментировали сообщения прессы.

Ранее мы писали о том, что 39-летняя Алсу сделала заявление на фоне проблем с налоговой. Певица обмолвилась: «До конца года выпустим». Полное высказывание артистки читайте в этой статье.