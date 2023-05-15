ФНС арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина

В Cеть поступила информация о том, что что Федеральная Налоговая Служба внезапно наложила арест на все счета модного дома умершего модельера Валентина Юдашкина.

Точно так же, как и в случае с другими организациями, попавшими под прицел налоговиков, компания Валентина Юдашкина опубликовала пустые финансовые отчёты за прошлый и позапрошлый года.

Издание Teleprogramma.pro сообщает, что юристы из ФНС долго и кропотливо собирали все необходимые документы, прежде чем прийти в дом моды и наложить арест на счета кутюрье.

Напомним, знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Юдашкин ушел в возрасте 59 лет, проиграв многолетнюю борьбу с онкологическим заболеванием.

На момент публикации, на сайте Lenta.Ru, появилась информация о том, что в модном доме Юдашкина опровергли сообщения об аресте счетов из-за долгов перед ФНС.