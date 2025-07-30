Флиртовал с моделями и выпрашивал номера: командировка Тарасова в Сочи обернулась скандалом

Футболиста Дмитрия Тарасова уличили в попытке измены жене Анастасии Костенко во время командировки в Сочи. Модели, с которыми спортсмен общался в поездке, рассказали, что он флиртовал с ними, но они не повелись на его ухаживания.

Наталья Свистунова и Кристина Смит, с которыми Тарасов развлекался в Сочи, опубликовали переписку с ним, в которой женатый мужчина пытался заигрывать с девушками. Также он выпрашивал номера моделей, но они ему отказали.

«Мы выбрали хоккей», - пояснили девушки свой отказ Дмитрию.

Пользователи Сети уже успели осудить футболиста и отметили, что он поступил некрасиво по отношению к жене, которая ждет его дома с детьми и самостоятельно занимается ремонтом съемного жилья. К слову, Анастасия Костенко пока никак не отреагировала на откровения моделей.

Напомним, что жена Тарасова постоянно отбивается от хейтеров, которые винят ее в расставании спортсмена с Ольгой Бузовой. Также критики пары распространяют слухи об изменах Дмитрия, но Анастасия не верит сплетням.

Ранее Дмитрий Тарасов встретился с дочерью от первого брака.