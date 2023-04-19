Флиртовал и запрещал фотографировать: Ревву засняли с двумя красотками на вечеринке

Александр Ревва в последнее время все чаще стал попадать в скандалы. Из-за этого у него даже отменился гастрольный тур по городам России. Но без работы певец все равно не остался. На днях он вышел на сцену на Preparty премии RU.TV. Причем был певец в весьма хорошем расположении духа: он много веселился и флиртовал с девушками из подтанцовке.

Как отмечает издание «7Дней.ru», Ревва заигрывал с дамами в образе Артура Пирожкова, но при этом его настрой тут же сменялся, как только он видел направленные на него камеры. Он просил публику не снимать его, а вместо этого танцевать.

«А что это вы с телефонами? Давай танцевать! Убирайте это, видел уже все это в магазинах», - отмахивался Александр от людей со смартфонами.

Напомним, что отмены концертов в России Ревва и его команда объясняют таинственными техническими неполадками, из-за которых невозможно проводить мероприятия. Однако есть также версия, что организаторы просто не могут себе позволить условия Александра. Недавно в Сети появился райдер певца, в котором четко указано, что именно должно быть соблюдено, чтобы он появился на сцене. Среди требований пять миллионов рублей, билет в бизнес-класс, трансфер, отель пять звёзд с мини-баром на восемь человек, спортзал, максимальная шумоизоляция в номере, СПА, гримеры и охрана.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Александр Ревва в России и за границей.