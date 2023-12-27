Физиогномист Воеводин назвал извинения Анастасии Ивлеевой искренними, об этом сообщает News.ru.

Несколько дней назад блогерша Анастасия Ивлеева принесла свои извинения за «голую» вечеринку, которую она организовывала в центре Москвы. Однако, несмотря на записанное видео, не все поверили в искренность ее слов.

По словам эксперта по мимике Олега Воеводина, извинения блогерши были вполне искренними.

«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Поэтому здесь все реально, все искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — объяснил он.

Физиогномист добавил, что неровная линия губ говорит о том, что знаменитость переживает о сложившейся ситуации. Кроме того, она регулярно поджимает нижнюю губу, что также сигнализирует об искренности.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле отменили концерт 60-летней Лолиты Милявской после вечеринки Ивлеевой.