Кожа висит, а ноги похожи на столбы: как выглядит звезда реалити Тэмми Слейтон, скинувшая более 220 кг
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Тэмми Слейтон, получившая популярность после реалити «Большие сестры», опубликовала новое видео, показав, как выглядит после похудения на 220 кг. Пользователи Сети отметили, что у нее висит кожа, а ее ноги похожи на столбы, но при этом выглядит девушка счастливой.
Еще пять лет назад Тэмми весила 330 кг, из-за чего ей было трудно жить. Сбрасывать лишний вес ей помогали лучшие специалисты по похудению, и в итоге они добились впечатляющих результатов.
Сейчас Слейтон довольна своим внешним видом, несмотря на то, что еще много несовершенств. Она носит узкие джинсы и иногда надевает женственные наряды. К тому же теперь девушка может спокойно самостоятельно передвигаться по городу. Раньше же она ходить сама не могла.
Тэмми рассказывала, что теперь следит за питанием, а также постепенно избавляется от лишней кожи при помощи пластической хирургии. Зимой она удалила около 7 кг тканей.
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