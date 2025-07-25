Кожа висит, а ноги похожи на столбы: как выглядит звезда реалити Тэмми Слейтон, скинувшая более 220 кг

Тэмми Слейтон, получившая популярность после реалити «Большие сестры», опубликовала новое видео, показав, как выглядит после похудения на 220 кг. Пользователи Сети отметили, что у нее висит кожа, а ее ноги похожи на столбы, но при этом выглядит девушка счастливой.

Еще пять лет назад Тэмми весила 330 кг, из-за чего ей было трудно жить. Сбрасывать лишний вес ей помогали лучшие специалисты по похудению, и в итоге они добились впечатляющих результатов.