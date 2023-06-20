Фирма в процессе ликвидации: плачевное состояние бизнеса Стаса Михайлова всплыло наружу

54-летний певец Стас Михайлов принял решение о закрытии бизнеса. Компания, о ликвидации которой стало известно 20 июня, работала в области исполнительских искусств.

Речь идет о «Творческой мастерской Стаса Михайлова». Фирма была зарегистрирована в 2011 году.

Telegram-канал «Звездач» получил информацию о доходах компании в 2021 году. По его информации, прибыль составила 685 тыс. рублей. Общая выручка творческой мастерской за тот период – 5 млн 859 тыс.

Источник предположил, что такая прибыль не устроила исполнителя и он решил закрыть дело. Сейчас фирма находится в процессе ликвидации.

Ранее мы писали, в чем секрет похудения певца. За короткий период он сбросил 10 кг, а потом еще 15. Артист признался, что начинает день с воды и целебных напитков. Первый прием пищи случается в обед – утром Михайлов не ест.

Питание певца контролирует специалист. Диетолог Марият Мухина не советовала следовать его примеру: у музыканта все подобрано и сбалансировано.