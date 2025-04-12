Финалистка шоу «Большие девочки» Амина Усманилаева решилась на резекцию желудка. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая участница шоу «Большие девочки» Амина Усманилаева рассказала, что ложится на операционный стол для резекции желудка. Эта процедура уменьшает размер органа, что позволяет достигнуть насыщения гораздо быстрее. Блогер рассказала подписчикам, что сама пришла к такому решению из-за веса в 119 кг.

«Предугадываю негативные комментарии о том, что у меня нет силы воли, и я просто не могу закрыть свой рот. Но мне абсолютно пофиг. Мне важнее мое здоровье. Операция — самый сложный шаг в моей жизни», — рассказала она.

В комментариях под записью своим мнением поделилась одна из наставниц шоу — Регина Доктор.

«Амин, подумай хорошо пожалуйста. Это даже не показание к резекции», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что производитель лекарств от ожирения потребовал закрыть шоу «Большие девочки».