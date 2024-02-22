«Стать маникюрщицей»: Яна Поплавская посоветовала Насте Ивлеевой сменить профессию

Яна Поплавская посоветовала Насте Ивлеевой вернуться на работу маникюрщицы, об этом она рассказала «Страстям».

В кинотеатре «Октябрь» проходит премьера мелодрамы «ОН+ОНА» режиссера Александра Франка. На красной дорожке собрались десятки знаменитостей. Одной из приглашенных звезд стала Яна Поплавская.

Актрису спросили, что бы она посоветовала блогерше Насте Ивлеевой, которая организовала «голую» вечеринку.

«Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование. Хотя я думаю взрослому человеку это не поможет, в том плане, что ее нутро не поменяется», — заявила она.

Поплавская заявила, что у Ивлеевой уже был шанс очистить свое имя благодаря роли в сериале «Монастырь», но она его упустила.

«Я так надеялась. Она сыграла женщину, которая приходит к богу. Я подумала, господи, провидение божье, дали человеку сыграть такую роль. Но чуда не произошло. Все свалилось в то, что мы видели с вами, в „Мутабор“ и эту мерзость», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Поплавская отреагировала на заявление Лолиты после отмены юбилейного тура.