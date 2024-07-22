Раскрыта стоимость билетов на спектакль с Чулпан Хаматовой в рижском ангаре

Запрещенный к показу в Латвийском Национальном театре спектакль режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» решили провести подальше от центра Риги, в промышленной зоне. При этом билеты на мероприятие стоят от 80 до 120 евро (примерно 7,5 – 12 тысяч рублей). На это обратил внимание сайт «Страсти».

Согласно информации на портале, занимающемся продажей билетов, уехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой придется выйти на сцену в маленьком зале на 380 мест. Вместе с тем, спрос на скандальную постановку низкий. Так, на первые два премьерных показа распродано чуть более половины зала, но на остальные дни занятых кресел на данный момент не более 50.

Желающим посмотреть спектакль с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым, повествующий об уехавших из России после начала СВО деятелях культуры, предлагается отправиться в один из самых неблагополучных районов Риги под названием Sarkandaugava и провести несколько часов в душном помещении в синем ангаре на территории одной из промзон.