Фильм «Руки Вверх!» удалят со стриминговых платформ по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фильм «Руки Вверх!», посвященный истории создания коллектива, удалят из Сети по решению Мосгорсуда. Это произошло из-за споров вокруг песен, которые звучат в кино. За выполнением решения будет следить Роскомнадзор. Фильм исчезнет с таких площадок как «Иви», «Старт», «Кинопоиск» и «Премьер».

Напомним, бывший продюсер группы «Руки Вверх!» Андрей Маликов еще в марте 2024 года выиграл иск по правам на треки коллектива. Суд постановил, что Маликов был продюсером группы и инициировал создание в 1998—1999 годах спорных фонограмм, финансировал их изготовление, а Жуков был лишь автором и исполнителем.

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