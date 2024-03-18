Фильм «Онегин» снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Онегин» от режиссера Сарика Андреасяна вновь возглавил прокатный рейтинг в России и странах СНГ за минувшие выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Премьера киноленты состоялась 7 марта. За прошедшие выходные картина заработала 170,5 миллиона рублей.

Также в тройку лидеров проката вошла заключительная часть франшизы «Лед» от Юрия Хмельницкого, заработавшая за прошедший уик-энд 59,7 млн рублей. Третье место в рейтинге заняла военная драма Ильи Казанкова «Позывной Пассажир» с результатом в 57,5 млн.

Напомним, «Онегин» Сарика Андреасяна повторяет сюжет оригинального романа Александра Сергеевича Пушкина. В центре истории оказывается утомлённый светской жизнью аристократ Евгений Онегин, который оставляет столичные развлечения и отправляется в деревню.

Главные роли в экранизации исполнили Лиза Моряк, Виктор Добронравов, Денис Прытков и Владимир Вдовиченков.

Ранее последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии поделился мнением о фильме «Онегин» Сарика Андреасяна.

Также мы писали, что вторая часть «Дюны» собрала за неделю в российских кинотеатрах 110 млн рублей.