Фильм «Мастер и Маргарита» может остаться без прокатного удостоверения из-за позиции Локшина

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов призвал отозвать прокатное удостоверение у фильма «Мастер и Маргарита» из-за негативных высказываний о России режиссёра Михаила Локшина.

Парламентарий пояснил, что сделать это нужно в том случае, если фильм будет признан профессионалами низкопробным.

«Если картина вышла талантливой, средства от неё должны пойти на нужды государства», - сказал Шолохов в беседе сайтом Абзац.

Он также напомнил о законопроекте, предусматривающем конфискацию имущества за фейки об армии, и выразил уверенность, что он поможет закрыть предателям возможность зарабатывать средства для поддержки противника.

Как подчеркнул депутат, максимальным наказанием для подобных режиссёров станет удар «не по отсутствующей совести, а по кошельку».

Уроженец США Михаил Локшин, в фильмографии которого всего одна картина, приступил к съёмкам «Мастера и Маргариты» в июне 2021 года. В 2023 году он опубликовал на своей странице в соцсетях несколько антироссийских постов, однако позже их удалил.

Ранее мы писали, что новый фильм «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 428 млн рублей за минувшие выходные.