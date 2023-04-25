Филлеры в губах и ботокс: Наталья Фриске решилась на изменения во внешности
Сестра Жанны Фриске Наталья убрала филлеры в губах и сделала мануальную липосакцию.
Бывшая участница группы «Блестящие» и сестра певицы Жанны Фриске, Наталья решила вернуть себе природную красоту. Девушка призналась в личном микроблоге, что убрала филлеры в губах.
Знаменитость рассказала, что преображение коснулось не только лица, но тела. Ради стройной фигуры Наталья записалась на мануальную липосакцию и пластику. Девушка показала в соцсетях, как лежит на приеме у специалиста, который ставит банки. Она долгое время не могла избавиться от лишних сантиметров, но теперь нашла способ.
Родственница знаменитости рассказала, что видит результат уже после первой процедуры. Но если подключить спорт и урегулировать питание, то можно избавиться от 8 лишних сантиметров. Теперь Фриске мечтает подкорректировать форму живота, боков и ног. Она уже избавилась от целлюлита.
Наталья подробнее рассказала и о лице. Так, она была на процедуре по растворению филлера на верхней губе. На нижней губе девушка решила пока все оставить, как есть.
Звезда соцсетей рассказала, что три года назад увеличила себе губы, а потом периодически подкачивала их. Фриске отметила, что делала процедуры у нескольких косметологов, которые использовали разные виды филлеров.
«Самый первый филлер мигрировал вниз, губа была некрасивая. Но я никак не решалась, я так боялась! Я вышла от косметолога с лепехой вместо губ. Может быть, когда-нибудь я покажу», — поделилась переживаниями Наталья.
Несмотря на возвращение к естественной красоте, девушка все же решила сделать ботокс. Ей прокололи лоб, глаза и шею. Поклонники посоветовали Фриске не увлекаться косметологическими процедурами.
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