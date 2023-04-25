Филлеры в губах и ботокс: Наталья Фриске решилась на изменения во внешности

Родственница знаменитости рассказала, что видит результат уже после первой процедуры. Но если подключить спорт и урегулировать питание, то можно избавиться от 8 лишних сантиметров. Теперь Фриске мечтает подкорректировать форму живота, боков и ног. Она уже избавилась от целлюлита.

Наталья подробнее рассказала и о лице. Так, она была на процедуре по растворению филлера на верхней губе. На нижней губе девушка решила пока все оставить, как есть.

Звезда соцсетей рассказала, что три года назад увеличила себе губы, а потом периодически подкачивала их. Фриске отметила, что делала процедуры у нескольких косметологов, которые использовали разные виды филлеров.

«Самый первый филлер мигрировал вниз, губа была некрасивая. Но я никак не решалась, я так боялась! Я вышла от косметолога с лепехой вместо губ. Может быть, когда-нибудь я покажу», — поделилась переживаниями Наталья.

Несмотря на возвращение к естественной красоте, девушка все же решила сделать ботокс. Ей прокололи лоб, глаза и шею. Поклонники посоветовали Фриске не увлекаться косметологическими процедурами.

Ранее мы писали о том, как Виктория Боня перекроила лицо ради нового мужчины. Она показала себя в повязке и напугала поклонников.