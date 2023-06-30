Филлеры и булхорн: пластический хирург рассказал, как Алла Пугачева добилась изменений во внешности

Пластический хирург Александр Вдовин поделился с WomanHit.ru, как певице Алле Пугачевой удалось добиться таких изменений во внешности.

Специалист отметил, что подобный результат Примадонна могла достичь двумя способами.

В первую очередь, Вдовин рассказал про филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Именно так он объяснил увеличенные губы певицы на последнем фото, удивившем поклонников в сети.

При этом врач отметил, что сделать область губ такой эстетичной и изящной с помощью этого способа невозможно. Поэтому, вероятно, Пугачева прибегла к хирургическому вмешательству.

Способ, о котором рассказал хирург, — вариация хейлопластики, называемая булхорн. Данная процедура помогает не только увеличить область рта, но и сократить расстояние между верхней губой и носом. Зачастую с возрастом эта зона подвергается растяжению тканей.

Врач отметил, что однозначно утверждать, что Пугачева прибегла к одному из этих способов невозможно, поскольку на фотографиях не видно характерных разрезов, которые можно заметить лишь при близком осмотре.

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