Хирург Фетисова назвала гигантскую сумму, которую Успенская потратила на пластику лица

Королева шансона Любовь Успенская за последние годы сильно преобразилась. Многие считают, что изменения во внешности пошли на пользу 69-летней артистке, но некоторые уверены, что она потеряла природную красоту. Пластический хирург Дарья Фетисова прокомментировала облик теледивы и предположила, сколько денег звезда оставила в кабинете специалиста.

Эксперт оценила свежие фото знаменитости и пришла к выводу, что после вмешательств у нее стало плотное, достаточно объемное и даже тяжелое лицо. На кадрах можно заметить, что у певицы пористая и жирная кожа, присутствуют морщины и отеки.