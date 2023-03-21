Хирург Фетисова назвала гигантскую сумму, которую Успенская потратила на пластику лица
Фото: Starface.ru
Королева шансона Любовь Успенская за последние годы сильно преобразилась. Многие считают, что изменения во внешности пошли на пользу 69-летней артистке, но некоторые уверены, что она потеряла природную красоту. Пластический хирург Дарья Фетисова прокомментировала облик теледивы и предположила, сколько денег звезда оставила в кабинете специалиста.
Эксперт оценила свежие фото знаменитости и пришла к выводу, что после вмешательств у нее стало плотное, достаточно объемное и даже тяжелое лицо. На кадрах можно заметить, что у певицы пористая и жирная кожа, присутствуют морщины и отеки.
«Сразу бросается в глаза некорректная работа с тканями. Также видно огромное количество филлеров, миграция геля вокруг губ, большие щеки. Возможно, это были гели на основе гиалуроновой кислоты».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Дарья отметила, что врачи могли убрать отечность и поработать с качеством, лифтингом и общими тканями. Она предполагает, что это мог быть липофилинг – жир, который деформирует лицо. Ясно одно, из-за такого количества операций пострадала мимика Успенской.
«Наблюдается история с подвижностью мимики, которая говорит о нарушении и травме нерва. У нее сейчас косит рот. Это говорит о том, что задет нерв. Это бывает при установке подбородочного импланта, либо при некорректных инъекциях в огромных объемах, когда нарушается подвижность».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Пластический хирург перечислила возможные операции звезды: подтяжка лица, платизмопластика, блефаропластика верхних и нижних век. По ее подсчетам, Любовь Залмановна потратила только на свое лицо больше полутора миллионов рублей!
«Внешность стала более усталая и грубая, а ведь на самом деле можно было пойти немножко по другой тактике. Успенская была очень красивая, с губами и классной мимикой. Сейчас у нее замороженный и очень объемный рот, который все портит. Нос сам по себе выглядит нормально, но на фоне больших щек не очень хорошо. Можно отметить достаточно задранные ноздри и большое расстояние до верхней губы».
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Пластический хирург считает, что певице необходимы были пропорции чуть меньше. Кроме того, ей стоит обратить внимание на шею, которая сейчас сильно отличается от лица.