Филиппу Киркорову предстоит принять непростое решение после смерти отца

Переживающий личную трагедию Филипп Киркоров столкнулся с серьезной проблемой после смерти отца. Певец оказался перед трудным выбором: ему предстоит решить, проводить ли концерт, приуроченный к своему дню рождения. Об этом пишет mk.ru.

На 26 апреля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова запланирован творческий вечер, приуроченный к его дню рождения. Однако по трагическому стечению обстоятельств именно на эту дату приходится 40 дней со дня смерти отца артиста. Теперь певцу предстоит решить, проводить ли анонсированное мероприятие.

Сам Филипп Киркоров пока не делал заявлений по поводу своего концерта, но поклонники уверены, что он не станет отменять выступление и посвятит его памяти отца. Недавно артист признался: трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству. По словам певца, его всегда «учили» выходить к зрителям, несмотря ни на что — так поступают настоящие артисты.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал про перстень, который отец передал ему перед смертью.