Филиппу Киркорову не удалось уговорить певицу Алсу участвовать в «Евровидении»

В 2000 году певица Алсу заняла второе место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Как оказалось, звезде снова предложили поучаствовать, но исполнительница не хочет. Ее не удалось уговорить даже народному артисту РФ Филиппу Киркорову, хотя музыкант обещал сделать «классную песню».

«Я ему ответила: «Филипп, я не готова», - сказала Алсу, добавив, что «больше не поедет» на «Евровидение».

39-летняя певица считает, что получила «прекрасный результат» в прошлый раз – на тот момент второе место было «практически победой».

«Вряд ли мне удастся переплюнуть саму себя. А занимать место ниже… Зачем?» - рассуждает Алсу. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Также певица добавила, что ситуация в мире не должна влиять на музыку. Звезда негативно относится к тому, что россиян не допускают до участия в конкурсе.

Ранее Алсу рассказала о процедурах красоты, которые стала делать после 30 лет. Певица отчасти пожалела об этом – позже поняла, что начала слишком рано.