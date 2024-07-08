Филиппа Киркорова засняли зевающим на вручении кинопремии

Певец Филипп Киркоров попал в объективы камер зевающим во время вручения кинопремии, сообщает mk.ru.

Предположительно, запись была сделана на церемонии вручения премии «Ника», которая прошла в Москве 1 июля. Слева от Киркорова в зрительном зале сидел актер Александр Робак.

«Интеллигентно со всеми общался, позировал для прессы. Ну а когда, наконец, нашел свое место в зрительном зале, видимо, расслабился», - прокомментировали в издании видеозапись.

Ранее в Сети обсуждался тот факт, что Филипп Киркоров внезапно покинул «Нику» - он выбежал из зала на улицу во время оглашения первых номинантов. Причем вышли они вместе с актером Павлом Прилучным, однако тот потом вернулся в зал, а Киркоров на премии больше не появился.

Стоит отметить, что артист пришел на премию несмотря на то, что не был заявлен в номинациях. Киркоров был в новом имидже: с седыми волосами, в черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями. На левом плече пиджака певца сияла огромная брошь из драгоценных металлов и камней в виде тигра.