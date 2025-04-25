Артист Филипп Киркоров анонсировал песню, посвященную Ленинграду

Певец Филипп Киркоров анонсировал песню, посвященную Ленинграду. Об этом сообщает 78.ru.

Артист прилетел в Санкт-Петербург и пообщался с журналистами. Он готовится к двум концертам в Северной столице. Они пройдут 25 и 26 апреля. Как оказалось, звезда подготовил подарок для своих поклонников.

«Сегодня я готовлю специальный подарок Петербургу — песню про Ленинград, именно про Ленинград. Я родился в другой стране, под другим названием — СССР, и в 90-м году приезжал в Ленинград. Поэтому у меня сегодня будет специальный подарок — «Арт-объект», песня про Ленинград», – поделился Киркоров.

По словам певца, он очень рад быть в любимом городе. Он помнит площадку БКЗ «Октябрьский», куда возвращался много раз.

«Этот концерт — как путешествие в прошлое, в атмосферу первых свиданий, нежных признаний и беззаботной юности», – говорится в анонсе к концертам Филиппа.

Отмечается, что выступление певца будет посвящено городу. Эти два вечера, как отдельные арт-объекты – не повторятся.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тыс. рублей и нарвался на критику.