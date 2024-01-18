Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты»

Кадры с Филиппом Киркоровым вырезали из известного сериала «Сваты». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Киркоров играет сам себя в серии, отснятой в 2010 году. По сюжету, он внезапно приезжает на экскурсию в винодельню, чем очень удивляет персонажей сериала. Один из героев картины Митяй называет певца «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам».

Однако в новой версии серии, показанной по каналу «Дом кино», Филиппа Киркорова уже нет. На сюжет это не повлияло, на пропажу лишь указывает резко обрывающаяся музыка.

Проблемы у короля российской поп-эстрады начались после его участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Артиста заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все» молодым актером Никитой Кологривым, сыгравшем роль Кощея в сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. Позже имя Киркорова убрали с афиши концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.