Филиппа Киркорова пять лет не пустят в Литву после решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу певца Филиппа Киркорова, который оспаривал пятилетний запрет на въезд в Литву. В постановлении говорится, что данная жалоба неприемлема.

Об этом пишет Sputnik Литва.

Решение отклонить жалобу принято большинством голосов. Вынесенное постановление является окончательным.

Напомним, запрет был введен миграционными властями Литвы в 2021 году. Киркорова признали угрозой нацбезопасности.

Это решение он пытался оспорить в ЕСПЧ, сославшись на статьи о защите собственности и свободе выражения мнений Европейской конвенции по правам человека.

В суде сочли, что решение о запрете было обусловлено объективными данными, а в материалах отсутствовало то, что можно было бы признать ошибкой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Киркоров подарил ему кроссовки на 55-летие. В подаренной обуви он ходит «с удовольствием». Ни фирму, ни стоимость кроссовок Пригожин не сообщил.